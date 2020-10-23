الكرملين: نأمل في تمديد معاهدة ستارت الجديدة لمدة عام واحد

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، في نادي فالداي في موسكو، القضايا المتعلقة بتمديد معاهدة ستارت الجديدة.

ودعا الرئيس الولايات المتحدة إلى "العمل معًا والبحث عن حل" ، مشيرًا إلى أنه في حالة "قرر شركاؤنا عدم الحاجة إلى ذلك" ، فإن "أمن روسيا - لن يتأثر".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم الخميس إن هناك أملًا في أن يتمكن الدبلوماسيون الروس والأمريكيون من التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة (ستارت) لمدة عام واحد دون أي شروط مسبقة.

"وعلى الأقل لدينا أمل في أن نتمكن من التحدث، دبلوماسيونا ودبلوماسيونا الأمريكيون، ودعونا نأمل أنهم ما زالوا يتوصلون إلى اتفاق على تمديد المعاهدة لمدة عام واحد" وفقا لما قاله بيسكوف خلال العام الجاري مضيفا "لدينا الكثير من المحاولات المعقدة والصعبة للغاية للتغلب على الخلافات الكبيرة القائمة بين البلدين، وعلينا السير في طريق هذه المفاوضات".

وأوضح أنه "بدلًا من ذلك، ليس هذا هو الأمل في أن يستمر العمل بالاتفاقية، بل نأمل أن نكون قادرين على محاولة مناقشة المزيد من قابليتها للتطبيق".

ومن المقرر أن تنتهي المعاهدة، وهي آخر صفقة رئيسية للحد من الأسلحة بين الولايات المتحدة وروسيا، في 5 فبراير 2021، إذا لم يتم تمديدها من قبل موسكو وواشنطن.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين أنه من المقرر إجراء اتصالات على مستوى الخبراء الروس والأمريكيين بشأن معاهدة ستارت الجديدة في الأيام القليلة المقبلة.

وقال "ستكون هناك اتصالات صعبة للغاية في الأيام المقبلة على مستوى الخبراء من أجل تحديد الاتفاق على التمديد. وقال بيسكوف إنهم سيتحدثون عن المستويات وكل شيء وعن التجميد.

وأشار إلى أنه، في رأيه، ليست هناك حاجة للخوض في تفاصيل حول نيو ستارت وكيف فهم كلمات الرئيس الروسي.

ودعونا نتجنب أي تصريحات حتى لا نعطي سببًا لسوء الفهم، إن القضية معقدة للغاية بالفعل من حيث عدد كبير من الخلافات الجادة بين موسكو وواشنطن.

ومضى بيسكوف يقول إن الثقة بين زعماء العالم عند أدنى مستوى الآن.

وفي وقت سابق اليوم، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أثناء حديثه في الاجتماع السنوي السابع عشر لنادي فالداي للمناقشة في موسكو ، أن موسكو ترغب في تمديد معاهدة ستارت الجديدة ، مشددًا على أن ذلك في مصلحة كل من روسيا ودول الخليج.