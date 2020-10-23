البرازيل تسجل 33862 إصابة و497 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية الخميس، عن تسجيل 33862 إصابة بفيروس كورونا، و497 وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية .
وسجلت البرازيل أكثر من 5.3 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 155900 حالة، وفق بيانات الوزارة.
وتأتي البرازيل في المرتبة الثالثة عالميا من ناحية الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، والثانية بعد الولايات المتحدة بالوفيات.
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في البرازيل عن خطط لإدراج لقاح صيني ضد فيروس كورونا ضمن برنامج التطعيم في البلاد.
وقال حاكم ساو باولو، خواو دوريا، إن الحكومة وافقت على شراء 46 مليون عينة من لقاح "كورونافاك"، مشيرا إلى أن برنامج التطعيم قد يبدأ في يناير 2021.
وإذا حصل لقاح "كورونافاك"، الذي طورّته شركة "سينوفاك بيوتيك" الصينية، على موافقة هيئة الرقابة الصحية في البرازيل، سيصبح أحد لقاحين في برنامج التحصين لديها.
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