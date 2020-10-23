بايدن: سأكون رئيسا لكل الأمريكيين

قال المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن، إنه سيكون رئيسًا لكل الأمريكيين.

وأضاف خلال مناظرته الثانية والأخيرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "أخوض السباق كمرشح ديمقراطي فخور ولكن إذا تم انتخابي سأكون رئيسا لكل الأمريكيين".

وتابع: " سنعمل على دعم الشركات الصغيرة، ولدى الناس الحق في الحصول على رعاية صحية ميسرة ولم يقم ترامب بأي شيء فيما يتعلق بالرعاية الصحية".

واستطرد: ": ترامب سيعمل على تدمير نظام الرعاية الصحية، والمواطنون بحاجة لرعاية صحية بأقل تكلفة".

وقال: "خلال السنوات الثلاثة الأخيرة حقق الأثرياء مليارات الدولارات بعكس طبقات الشعب الأخرى، وأدعم رفع الحد الأدنى للأجور"، مشيرًا إلى أن إدارة ترامب قامت بفصل المهاجرين عن أبنائهم وليس المهربون هم من فعلوا هذا.

وكانت المناظرة الأولى بينهما في نهاية سبتمبر انتهت الى فوضى عارمة وتبادل اتهامات بين المرشحين. يومها وصف المرشح الديموقراطي الذي يتقدم في استطلاعات الرأي، الرئيس ترامب بأنه "كاذب" و"عنصري" و"مهرج". ورد الرئيس قائلا: إن منافسه "إنه لا يمت الى الذكاء بصلة".

ويحاول القيمون على المناظرة تجنب ما حصل في المواجهة الأولى من فوضى وتراشق عبارات غير لائقة، وذلك من خلال قطع ميكروفون المرشح الذي لا تعطى له الكلمة. كما سيتم وضع حاجز زجاجي بين المرشحين بسبب وباء فيروس كورونا.

وحتّى الآن، أدلى أكثر من 42 مليون أمريكي بأصواتهم وفق المنظمة المستقلة "ايليكشنز بروجيكت" ويشكّل هذا الرقم نحو 30 بالمئة من إجمالي المقترعين في انتخابات 2016.