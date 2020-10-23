ترامب : لقاح كورونا سيكون جاهزا خلال أسابيع وذروة الوباء انكسرت

وأوضح ترامب، خلال المناظرة الأخيرة مع منافسه جو بايدن، أن لقاح فيروس كورونا سيكون جاهزا خلال أسابيع وذروة الوباء انكسرت فى عدة ولايات أمريكية.

وشدد على أن منافسه بايدن تعامل بمنهى السوء خلال أزمة إنفلونزا الخنازير خلال عمله بالسلطة.

وتابع: "بايدن يتحمل أن يغلق على نفسه وكسب الأموال ولكننى والأمريكيين لن نستطيع إغلاق البلاد".

وبدأت المناظرة الثالثة بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطى جو بايدن والتى تنظم فى قاعة جامعة بلمونت فى مدينة ناشفيل بولاية تنيسى، وهى الأخيرة بين المرشحين قبل 12 يومًا من انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم 3 نوفمبر المقبل.

وقرر القائمون على هذه المناظرة إن كل من ترامب وبايدن سيكون لديه دقيقتان يغلق الميكروفون تلقائيًا عن نفادهما، فيما يفتح عند المرشح الآخر منعا للمقاطعة والتراشق الكلامى، الذين شهدتهما المناظرة الأولى فى 29 سبتمبر الماضى.

وسوف تقسم المناظرة إلى 6 أجزاء طول كل منها 15 دقيقة كما ستتناول التصدى لوباء كوفيد 19، الأسر الأمريكية، العنصرية فى الولايات المتحدة، الأسر الأمريكية، تغير المناخ، الأمن الوطنى، والقيادة.