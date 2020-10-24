أخبار اليمن : طيران العدوان يشن 34 غارة على مأرب والجوف

طيران العدوان يشن 34 غارة على مأرب والجوفواصلت قوى العدوان خرق هدنة الحديدة، واستشهد مواطنان بنيران حرس الحدود السعودي في صعدة، فيما شن الطيران 34 غارة على محافظتي مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 122 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وخمس غارات لطيران تجسسي مقاتل في شارع الـ 50 والجبلية.

وشملت الخروقات تحليق طائرتين حربيتين في أجواء حيس و18 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجبلية والجاح وشارع الـ50 و19 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 141 صاروخاً وقذيفة و79 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وذكر المصدر أن قوى العدوان قصفت بصواريخ الكاتيوشا أماكن مختلفة من شارع الـ50 بمدينة الحديدة، وبأكثر من 10 قذائف هاون قرية العقد وشرق حيس، كما استهدفت بأكثر من 11 قذيفة مدفعية ودبابة قرية الحائط بمديرية الدريهمي.

وأكد المصدر استشهاد مواطنين اثنين بنيران حرس الحدود السعودي قبالة منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 22 غارة على مديرية مدغل، وعشر غارات على مديرية الجوبة بمحافظة مأرب، وغارتين على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

