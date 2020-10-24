مستشار الأمن القومي البريطاني السابق: المملكة المتحدة شنت هجمات سرية ضد قيادات روسية

كشف مستشار الأمن القومي البريطاني ووزير شئون مجلس الوزراء السابق مارك سيدويل عن مجموعة من الهجمات الإلكترونية ضد قادة روسيا وحلفائهم.

وبحسب صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، قال مارك سيدويل إن المملكة المتحدة استخدمت قدراتها الإلكترونية فى الهجوم على روسيا، واستغلال نقاط ضعف موسكو.

وأوضح مارك سيدويل أن الهدف من الهجوم الإلكترونى عبر الإنترنت كان إجبار روسيا على دفع ثمن أكبر مما كانت تتوقع ردًا على السلوك الروسي العدواني.

وأضاف مستشار الأمن القومي البريطاني السابق أن روسيا لا تتصرف باعتبارها دولة طبيعية، وتشن عمليات عدوانية لا ترقى إلى مستوى الصراع المسلح مثل حروب المعلومات وحملات التضليل عبر الإنترنت.

وتابع سيدويل "لذلك يجب أن نكون قادرين على المناورة حيث لا يمكننا ترك المبادرة لخصومنا، هناك نقاط ضعف يمكن استغلالها أيضًا".

وقال سيدويل إن الإجراءات التي قامت بها الحكومة كشفت عن حادثة تسميم ضابط المخابرات الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا في سالزبوري عام 2018 باستخدام غاز الأعصاب نوفيتشوك.

ويعد هجوم سالزبوري أول استخدام للأسلحة الكيميائية ضد المملكة المتحدة، حيث قامت بريطانيا بطرد أعضاء شبكة تابعة للمخابرات الروسية من أرضيها.

وتستخدم بريطانيا مجموعة من الهجمات السرية لمعرفة مصادر الأموال "غير المشروعة" القادمة من روسيا.

ويأتي هذا الكشف بعد صدور تقرير للجنة المخابرات والأمن بالبرلمان البريطاني التي وجهت انتقادات للحكومة البريطانية متهمة إياها بالاستهتار بالتهديدات الروسية.

وقالت اللجنة إن الوزراء يحتاجون إلى اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة الإجراءات الروسية.