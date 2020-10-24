ترامب يهاجم كوميديان يسخر من إدارته

وقال ترامب عن بارون :"لا أجده مضحكا، هو بالنسبة لى غريب الأطوار وشخص زاحف"، وذلك بحسب تغريدة لستيف هيرمان من إذاعة "صوت أمريكا نيوز"، حسبما نقلت وكالة أنباء سبوتنيك.
وأضاف ترامب عن ساشا بارون كوهين أنه حاول خداعه قبل سنوات، وكان هو الوحيد الذى رفض السماح له بذلك.
ويأتى ذلك ردا من ترامب على مشهد حقيقى يتضمنه فيلم "بورات 2"، والذى يصور محاميه الشخصى، رودى جوليانى، بداخل غرفة فندق وكأنه فى وضع محرج مع ممثلة كانت تتنكر فى شكل مراسلة تلفزيونية لإجراء مقابلة معه حول استجابة إدارة ترامب لتفشى فيروس "كورونا" المستجد، بحسب مجلة "إنسايدر" الأمريكية.
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