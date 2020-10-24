



سجّلت سلطات الصحة الإيطالية، اليوم السبت، أعلى زيادة يومية فى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء تفشى الوباء، وذلك بواقع 19 ألفا و644 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تبحث الحكومة اتخاذ تدابير إضافية للحد من انتشار الفيروس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا تسجل أعلى زيادة يومية فى إصابات كورونا منذ بدء الأزمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.