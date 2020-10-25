خطأ مهنى يفجر موجة سخرية من قناة موالية لأردوغان

فجرت سقطة مهنية، لقناة "تى آر تى" التركية الموالية للنظام، موجة من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعى، بعدما ظهرت عبارة، "فلتمت" جانب اسم أردوغان، على شريط الأخبار، بالتزامن مع إلقائه خطابا بعد صلاة الجمعة.





وظهرت كلمة "فليمت" أثناء حديث أردوغان عن ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا وإعلانه مدينة إسطنبول كأكثر المدن تأثرًا بالجائحة، حسبما أفاد موقع "تركيا الآن". وأصدرت القناة بيانًا رسميًا عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، يفيد بأنها بدأت فى التحقيقات الرسمية لمعرفة سبب وكيفية حدوث تلك الواقعة. مرت السقطة دون أن يلاحظها أحد فى البداية، إلا أنها ظهرت مرة أخرى على القناة خلال البرنامج المسائى الذى يستعرض أبرز أحداث اليوم.

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