نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول LMS منصة التعليم الذكي lms private moe gov ae في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة التعليم الذكي lms private moe gov ae هى بوابة التعليم الذكي الإلكترونية هي منصة إلكترونية قامت دولة الإمارات العربية بإطلاقها من أجل إتمام عملية التعليم عن بعد، حيث تعمل الدولة على تقديم كافة الوسائل والتقنيات الحديثة للتعليم عن بعد، وبسبب انتشار وباء كورونا أصبحت المدرسة الإلكترونية هي الوسيلة الوحيدة لإتمام ومتابعة جميع الدروس العلمية، حيث يقوم الكثير من الطلبة والمعلمين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بالبحث عن طريقة تسجيل دخول بوابة التعليم الذكي lms private moe gov ae ومن هنا سوف نوضح جميع المعلومات عن هذه المنصة وكيفية تسجيل دخول بوابة التعليم الذكي lms private moe gov ae بكل سهولة.

أهداف منصة التعليم الذكي lms

تعمل منصة التعليم الذكي lms private moe gov ae علي تحقيق مجموعة من الأهداف وهي.

إنشاء بيئة تنافسية تعليمية بين الطلاب.

تعاون الطلاب والتخطيط لعملية التعليم بسهولة.

تعمل lms توفير وقت المعلمين.

ومن أهم أهداف بوابة التعليم الذكي lms هي الوصول إلى جميع المصادر التعليمية بشكل سهل وفي جميع الأوقات والأماكن.

تمكين الطلاب أو المتعلمين من جميع مهارات وثقافات القرن الحادي والعشرين.

تعمل منصة lms على توفير الكثير من الإمكانيات التي تعمل على تمكين دور المعلمين في العملية التعليمية.

تسجيل دخول منصة التعليم الذكي lms

يجب أن يقوم كلا من الطلاب والمدرسين بعملية تسجيل دخول منصة التعليم الذكي lms private moe gov ae للحصول على جميع الأدوات التعليمية المتاحة من خلال البوابة الإلكترونية وهذه هي خطوات التسجيل.

الدخول إلى منصة التعليم الذكي lms private moe gov ae الموجودة على شبكات الأنترنت.

القيام بتسجيل البريد الإلكتروني الخاص بنظام التعليم الذكي.

ومن ثم كتابة كلمة المرور الخاصة.

ملء جميع البيانات الظاهرة بطريقة صحيحة.

ومن ثم يتم الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

هذه هي جميع خطوات تسجيل دخول بوابة التعليم الذكي lms private moe gov ae للتعليم عن بعد.

رابط تسجيل دخول منصة التعليم الذكي lms

تعمل lms منصة التعليم الذكي الموحد التي خصصتها ” وزارة التعليم الإماراتية على تسجيل الدخول لكل من “الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين ومديري المدارس.

وذلك من أجل انتظام العملية التعليمية لجميع الصفوف الدراسية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمكن الدخول إلى البوابة من خلال هذا الرابط http://lms.moe.gov.ae والمتابعة.

وتعمل المنصة علي إتاحة جميع المزايا والأنشطة للطالب، وذلك من خلال التعليم عن بعد وحضور جميع الدروس وإجبار الطلاب على الحضور داخل المنصة التعليمية حيث يوجد بها غياب وحضور.

ويمكن لأولياء الأمور متابعة أولادهم من خلال المنصة، وتواصل المدير مع المعلمين فهي تخلق روح تعاونية بين جميع الأفراد.

مزايا تسجيل دخول منصة lms