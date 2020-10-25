خطوات تحديث بيانات حساب المواطن 1442 وشروط الأهلية، يظل برنامج حساب المواطن في تقديم كامل دعمه ومساعدته للفئات التي تستحق المساعدة في المملكة العربية السعودية لتقديم مبلغ مالي شهري يُصرف للمستحق والتابعين له معتمداً على مجموعة من العوامل باليوم العاشر من كل شهر لذلك تعتبر مهمة تحديث البيانات على جانب من الضرورة من أجل الحصول على كامل دعم حساب المواطن الذي يتناسب مع عدد أفراد الأسرة والدخل الخاص بالمستفيد من عدمه والحالة المادية لذلك تعرف في هذا المقال خطوات تحديث بيانات حساب المواطن.خطوات تحديث البيانات في برنامج حساب المواطن
يمكن تحديث البيانات الخاصة بك كمستفيد من خلال الدخول إلى برنامج حساب المواطن والتحديث من خلال اتباع الخطوات التالية:
- أولاً الدخول إلى برنامج حساب المواطن من هنا
- بعد ذلك تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.
- في الأعلى في الصفحة عليك الضغط على البيانات.
- بعدها قم بالضغط على تحديث.
- أدخل كامل البيانات التي تريد تحديثها في بياناتك في البرنامج
- بعد التحديث من الممكن أن تظهر أمامك إثبات السكن، عليك رفع كامل المستندات المطلوبة منك وإرسالها.
- بعد ذلك يتم تحديث البيانات الخاصة بك.
كما حدد البرنامج مجموعة من الشروط للقبول أهلية الحصول على دعم حساب المواطن بدونها لن يتم قبولك في هذا البرنامج مثل:
- أن يكون المواطن المستفيد من البرنامج سعودي الجنسية يستثنى من ذلك ابن الزوج أو الزوجة غير السعوديين.
- ألا يكون هذا المواطن قضى مدة طويلة خارج السعودية.
- ألا يكون المستفيد موجوداً في إحدى السجون أو الايواءات والملاجيء ودور المسنين.
- ألا يتخطى المبلغ المحدد للحصول على الدعم من برنامج حساب المواطن.
- لا بد من القيام بإثبات السكن للمستفيد.
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