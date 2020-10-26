الرئيس المكسيكى يرفض شكاوى أمريكية بشأن الطاقة

رفض الرئيس المكسيكى، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، شكاوى 43 نائبا أمريكيا، أرسلوها إلى الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، حول سياسات الطاقة المكسيكية، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد.





وبعث 43 نائبا فى الكونجرس الأمريكى، يوم الخميس الماضى، رسالة إلى ترامب، أشاروا فيها إلى أن حكومة لوبيز أوبرادور، تهدد استثمارات شركات الطاقة الأمريكية، والوصول إلى الأسواق، إضافة إلى تقويض اتفاق للتجارة الإقليمية.

وسعى لوبيز أوبرادور، منذ توليه السلطة فى شهر ديسمبر من العام 2018، إلى تعزيز شركات الطاقة المملوكة للدولة، وخاصة شركة النفط العملاقة "بيميكس"، وتقول إحصائيات الصناعة، إن هذا الأمر جاء على حساب الشركات الخاصة، وأدى إلى إلغاء عقود عديدة.

وعلق أوبرادور على الرسالة بالقول، إنه "توجد فقرتان فى اتفاقية التجارة الجديدة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، تتحدثان عن الحق السيادى المطلق للمكسيك فى تقرير سياستها المتعلقة بالطاقة"، حيث تم العمل بالاتفاقية الجديدة بعد التفاوض بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا، بناء على طلب ترامب، ابتداء من شهر يوليو، بدل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية نافتا، التى أبرمت فى العام 1994.

وسعت حكومة أوبرادور، إلى التراجع عن تعديلات طبقها سلفه، إنريكى بينيا نييتو، فى مجال الطاقة.

ويقول الزعيم اليسارى، "إن الحكومات السابقة التى كان يهيمن عليها ساسة فاسدون، حولت سوق الطاقة المكسيكية لصالح الشركات الخاصة على حساب الشعب".