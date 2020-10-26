دوت الخليج :- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني، برقية تعزية إلى جلالة السلطان حاج حسن البلقية، سلطان بروناي دار السلام، بوفاة نجله المغفور له، بإذن الله، سمو الأمير عبدالعظيم.

وعبر جلالته، في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا الله جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم جلالة السلطان حاج حسن البلقية، والأسرة المالكة وشعب بروناي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الملك عبدالله الثاني يعزي سلطان بروناي بوفاة نجله الأمير عبدالعظيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.