تراجع مفاجئ.. تركيا تلغي تدريبات عسكرية في شرق المتوسط

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، بأن الجيش التركي قرر إلغاء تدريبات عسكرية كان من المقرر تنفيذها في منطقة شرق البحر المتوسط حتى 28 اكتوبر الجاري.

وقالت مصادر أمنية تركية، إن أنقرة ألغت إخطار "نافتكس" الذي أثار حفيظة اليونان، في تراجع مفاجئ عن موقفها في المنطقة المتنازع عليها مع أثينا.

وأوضحت المصادر أن أنقرة ألغت إخطار "نافتكس" للتدريبات على الرماية في المتوسط كدليل على حسن النية، حسب قولها.

وتشهد منطقة شرق المتوسط منذ أشهر توترا بالغا على خلفية تنفيذ تركيا عمليات تنقيب عن موارد الطاقة في مياه تعتبرها قبرص واليونان تابعة لهما، بينما أعرب الاتحاد الأوروبي مرارا عن دعمه لموقفهما، منتقدا الإجراءات التركية "غير القانونية".

وفي تصعيد للمواجهة غير المباشرة، نفذت تركيا واليونان، مناورات عسكرية في المنطقة مما زاد المخاوف من اندلاع نزاع عسكري قد ينجم عن وقوع اشتباك غير متعمد.

وأطلقت تركيا واليونان في سبتمبر الماضي اجتماعات فنية عسكرية برعاية الناتو في مقر الحلف ببروكسل لبحث "أساليب فض النزاع" بين الطرفين.

وفي 1 أكتوبر أعلن حلف شمال الأطلسي عن توصل تركيا واليونان إلى اتفاق على تشكيل آلية عسكرية لفض النزاع بين الجانبين في منطقة شرق المتوسط.