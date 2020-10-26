تستعد المملكة العربية السعودية، لاستقبال المعتمرين من خارج أرضيها، معلنة الإجراءات الاحترازية في ظل إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، كشف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط عن 4 مستويات سوف يجري الاعتماد عليها لقياس مدى تفشي فيروس كورونا المستجد، وقياس مستوى المخاطر في الدول التي يفد منها المعتمرون.
وأكد نائب وزير الحج والعمرة، أن القادمين سوف يخضعون لحظة وصولهم إلى الأراضي السعودية من مختلف المنافذ لعزل طبي يستمر 3 أيام قبل أداء مناسك العمرة.
وأضافت الصحيفة أن المملكة العربية السعودية سجلت اليوم الاثنين، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأعلنت وزارة الصحة، في مؤتمرها الصحفي اليومي اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 357 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 345232 حالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تتخذ قرارا عاجلا بشأن المعتمرين من خارج المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.