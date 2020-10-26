السعودية تتخذ قرارا عاجلا بشأن المعتمرين من خارج المملكة

تستعد المملكة العربية السعودية، لاستقبال المعتمرين من خارج أرضيها، معلنة الإجراءات الاحترازية في ظل إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، كشف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط عن 4 مستويات سوف يجري الاعتماد عليها لقياس مدى تفشي فيروس كورونا المستجد، وقياس مستوى المخاطر في الدول التي يفد منها المعتمرون.

وأكد نائب وزير الحج والعمرة، أن القادمين سوف يخضعون لحظة وصولهم إلى الأراضي السعودية من مختلف المنافذ لعزل طبي يستمر 3 أيام قبل أداء مناسك العمرة.

وأضافت الصحيفة أن المملكة العربية السعودية سجلت اليوم الاثنين، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة، في مؤتمرها الصحفي اليومي اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 357 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 345232 حالة.