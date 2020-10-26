الشرطة الفرنسية تطلق تحذيرًا لـ تهديد إرهابي عالي المستوى

أطلقت الشرطة الفرنسية اليوم الاثنين، تحذيرًا حول تهديد إرهابي عالي المستوى، بحسب ما أفادت به قناة "العربية" في نبأ عاجل لها.
ويأتي ذلك في أعقاب الأزمة التي اشتعلت عقب ذبح مدرس فرنسي بعد أن عرض على تلاميذه خلال حصة دراسية رسوما كاريكاتورية للنبي محمد، وقتلت الشرطة الفرنسية منفذ الهجوم وهو شاب من أصل شيشاني يبلغ 18 عاما.
وتصدرت حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية في عدد من الدول العربية، اهتمامات الإعلام الفرنسي عقب تصريحات من الرئيس إيمانويل ماكرون حول الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي.
وذكرت صحيفة "لوفيجارو" أن هناك "عاصفة" ضد المنتجات الفرنسية في الشرق الأوسط خلال الـ48 ساعة، موضحة أنها تتسع بشكل كبير في الدوائر الرسمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الصحيفة إن الحملة تستهدف المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل في المقام الأول، وكذلك الأجهزة المنزلية وغيرها من المنتجات، بعد تعهد ماكرون باستمرار نشر الرسوم الكاريكاتورية.
من جانبها، ذكرت مجلة "لو نوفل اوبرفاتور" الفرنسية، أن حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية تضاعفت في عدد من دول الشرق الأوسط بسبب حديث ماكرون عن استمرار نشر الرسوم الكاريكاتورية.
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