في أول ظهور فردي لها.. السيدة الأولى الأمريكية تقرر المشاركة في تجمع انتخابي لدعم ترامب

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الاثنين، بأن ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ستظهر لأول مرة في تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا لدعم حملة زوجها الانتخابية.

وبحسب الصحيفة، فإن ميلانيا ستكون في مدينة أتجلين في ولاية بنسلفانيا غدًا في أول ظهور لها بشكل فردي هذا العام، حيث ستقوم المستشارة السابقة لترامب، كيليان كونواي، بإدارة المناسبة التي ستحضرها فيلانيا.

وكان من المقرر أن تذهب ميلانيا برفقة ترامب في تجمع انتخابي بمدينة إيري في ولاية بنسلفانيا الأسبوع الماضي، لكن المناسبة تم إلغاؤها قبل ساعات من الموعد المقرر لتعرض السيدة الأولى الأمريكية لسعال شديد ناجم عن إصابتها الطويلة بفيروس كورونا.

وتأتي زيارة ميلانيا إلى بنسلفانيا في الوقت الذي ينظم فيه ترامب ثلاث مسيرات في نفس الولاية اليوم.