إصابتا كورونا جديدتان في الدوري الإنجليزي

كشف الدوري الإنجليزي الممتاز، الاثنين، عن حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد، في أحدث جولة من فحوص "كوفيد 19" خضع لها اللاعبون وأفراد الطواقم الفنية الأسبوع الماضي.
وأعلنت البطولة عبر قنواتها الرسمية، أن المصابين سيخضعان للعزل الذاتي لمدة 10 أيام.
وأضافت في بيان: "يؤكد الدوري الممتاز أن 1609 من اللاعبين والطواقم الفنية خضعوا لاختبارات الكشف عن كورونا بين 19 و25 أكتوبر، وظهرت حالتان من بينهم".
وبعد 8 جولات من الفحوص، ارتفع إجمالي المصابين بعدوى كورونا إلى 44، منذ انطلاق الموسم الجديد في 12 سبتمبر الماضي.
ووفقا لإحصاءات رسمية، أصيب أكثر من 900 ألف شخص بفيروس كورونا في المملكة المتحدة، وتوفي من بينهم ما يزيد على 44 ألفا.
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