السودان يوجه رسالة مهمة لدولتين خليجيتين

أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق الأول ركن عبد الفتاح البرهان بالدور الكبير الذي لعبه أصدقاء السودان علي رأسهم المملكة العربية السعودية والإمارات في دعم السودان خلال الفترة الانتقالية وحرصهم علي دعم السودان واستقراره.
وقال "البرهان"، إن المواقف والإعانات والمساعدات لم تتوقف رغم الظروف والضائقة العالمية مثمنا الدور الكبير للمملكة في رفع السودان من قائمة الدول الراعية للأرهاب ودعمها المطلق الكبير للسودان في كافة المحافل الدولية دون قيود او شروط.
وجاء إدراج السودان على "القائمة السوداء" بسبب إيواء نظام المخلوع عمر البشير لجماعات وشخصيات إرهابية على رأسها زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، الذي اتهم لاحقا بالوقوف وراء عدد من الهجمات الإرهابية التي طالت مصالح أميركية في أماكن مختلفة من العالم.
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