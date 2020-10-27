برعاية أبو مازن.. مبادرة فلسطينية لعقد مؤتمر دولي للسلام

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن جلسة مجلس الأمن التي ناقشت مبادرة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" لعقد مؤتمر دولي للسلام خطوة أولية يمكن البناء والتراكم عليها للوصول إلى الانتقال إلى خطوات عملية جدية مع بداية العام المقبل تحت إشراف الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيرش".

وأضاف منصور ، اليوم الثلاثاء، أن فلسطين أرادت أن تتم هذه الخطوة تحت الرئاسة الروسية لمجلس الأمن موجها التحية لروسيا على مشاركتها على مستوى رفيع من نائب وزير الخارجية سيرغي لافروف، والذي عبر عن دعم بلاده لفكرة عقد المؤتمر الدولي بالعمل مع الرباعية ومجلس الأمن.

وأكد منصور، أن فلسطين تمكنت أمس من البدء في تسليط الضوء أكثر وأكثر على المبادرة، مشيرًا إلى أن جلسة أخرى لمجلس الأمن ستعقد في شهر يناير المقبل برئاسة تونس، معربًا عن أمله أن تكون الأمور أكثر نضجا باتجاه بلورة خطوات فعالة بالتنسيق مع الأمين العام، وكل الأطراف المعنية، لفتح ابواب جديدة لعملية السلام تنهي الاحتلال، وتقيم الدولة الفلسطينية.

وأعرب عن شكره لأعضاء مجلس الأمن الدولي على مواقفهم المرحبة بمبادرة الرئيس وتوصيتهم، بأن يبدأ الامين العام بالمشاورات والاتصالات لعقد مؤتمر دولي للسلام تحت اشراف المجتمع الدولي، اي الرباعية، ومجلس الأمن، وعلى اساس القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة .