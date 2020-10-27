تويتر يحجب تغريدة لـ الرئيس الأمريكي

أفادت وسائل إعلام مختلفة بأن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قام بحجب تغريدة للرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، تحدث فيها عن وجود مشاكل في التصويت عبر البريد في الولايات المتحدة.

ووفقا لصحيفة "الحرة"نشرت شبكة "تويتر"، منذ يوم الاثنين، رسائل تحذير من حملات تضليل محتملة بشأن عمليات التصويت عبر البريد ونتائجها على مشارف انتخابات الثالث من نوفمبر الرئاسية.

وفي إطار الجهود التي كثفتها في الأشهر الأخيرة للحد من المعلومات المغلوطة بشأن الاستحقاق الرئاسي، قالت الشبكة الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي "تويتر سابورت"، إنها تسعى لإبقاء المستخدمين "على بيّنة من هذه المواضيع الأساسية".

وأطلقت المجموعة على هذه الرسائل التحذيرية تسمية "بري-بانك" كونها ستُنشر قبل أي رسائل تحتوي مضامين مطعون بصحتها وتعتزم المجموعة دحضها.

وقال المسؤول عن سلامة المحتوى عبر "تويتر"، يويل روث، على حسابه الخاص، إنّ "البحوث تظهر أن استباق المعلومات المضللة وسيلة فعالة لتعزيز المقاومة" ضدها.

وبعد مشكلات كبيرة واجهتها على هذا الصعيد في انتخابات 2016 الرئاسية، تسعى الشبكات الاجتماعية الأميركية الكبرى خصوصا "فيس بوك" و"تويتر" إلى حماية منصاتها من حملات التلاعب والتضليل الإعلامي.

وفي وقت سابق، حجبت شركة تويتر بشكل مؤقت حساب الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تغريدة تضمنت مقطع فيديو عن نجل المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن.

وبينت الشركة أن الفيديو ينتهك قواعدها ضد نشر معلومات خاصة.

وأضافت أن حساب الحملة يحتاج إلى حذف المنشور من أجل مواصلة التغريد، وفقًا لـ "رويترز".

وأشار الفيديو إلى قصة نيويورك بوست، التي تضمنت تفاصيل مزعومة عن تعاملات هانتر بايدن التجارية مع شركة طاقة أوكرانية، وتضمن عبارة "جو بايدن كاذب يمزق بلدنا لسنوات".