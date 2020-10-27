الاتحاد الأوروبي يحذر من حدوث كارثة بسبب موقع خزان صافر

أعرب سفراء الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن قلقهم من وضع خزان صافر على البحر الأحمر.

ووفقا لـ "العربية"، طالب سفراء الاتحاد الأوروبي الحوثيين بالسماح بمعاينة خزان صافر.

ودعا السفراء الحوثيون إلى السماح بالوصول للخزان دون شروط مسبقة نظرا لضرورة التحرك لمنع حدوث كارثة.

وفي وقت سابق، اتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، جماعة "أنصار الله" بإفشال المساعي الدولية لتقييم وضع الناقلة النفطية المتهالكة "صافر" التي تعد خزانا عائما لأكثر من مليون برميل من الخام، قبالة سواحل محافظة الحديدة، محملا إياها مسؤولية حدوث أي تسرب.

وقال الإرياني عبر حسابه على تويتر: "بات واضحا فشل كل المساعي الدولية التي بذلت طيلة الأشهر الماضية في إقناع الحوثيين بالسماح لفريق فني تابع للأمم المتحدة بتقييم وضع خزان ناقلة النفط صافر واحتواء مخاطر انفجار أو تسرب أو غرق الناقلة والتي ظهرت مؤشراتها بوضوح في صور حديثة للأقمار الصناعية".

وأضاف "الحوثيون يواصلون منذ أعوام التلاعب بالملف ومحاولة توظيفه لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية دون أي اكتراث بالنتائج الكارثية البيئية والاقتصادية المروعة والخسائر التي تقدّر بعشرات المليارات من الدولارات في حال انفجار او غرق الناقلة وتسرب اكثر من مليون برميل نفط إلى البحر الأحمر".

وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بـ"التحرك الفوري لوقف هذه الكارثة المحتملة التي ستلقى بظلالها لعشرات السنين القادمة، وممارسة الضغط على مليشيا الحوثي لاحتواء مخاطر الناقلة صافر على اليمن والإقليم وخطوط الملاحة الدولية".