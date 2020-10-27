الاردن : لا تغيير على توقيت الحظر بعد العمل بالتوقيت الشتوي حتى الان

دوت الخليج :- استبعد مدير عمليّات خليّة أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، العميد مازن الفراية، الأحد، خيار الحظر الشامل لفترة طويلة.
وأوضح الفراية : أن الحظر الشامل لفترة طويلة، "مكلف اقتصاديا، ويصعب تحمله".
واشار : "لا تغيير على توقيت الحظر الجزئي بعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي حتى الآن"، وفق المملكة .
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