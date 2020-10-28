ترامب: بايدن يخطط لقتل الحلم الأمريكى

وكتب ترامب فى حسابه عبر موقع "تويتر": "هذه الانتخابات هى الاختيار بين انتعاش ترامب أو قمع بايدن، إنه اختيار بين ترامب BOOM أو إغلاق بايدن، إنه اختيار بين خطتنا لقتل الفيروس أو خطة بايدن لقتل الحلم الأمريكى".
وستكون الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، هى الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ59 التى تجرى كل أربع سنوات، حيث سيتنافس فيها ترامب وبايدن.
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