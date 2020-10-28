أعمال نهب وسرقة في مدينة فيلاديفيا.. والشرطة تحذر.. شاهد

حذّرت شرطة مدينة فيلاديفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، من أعمال سلب ونهب للمتاجر في منطقتين، على خلفية أعمال عنف مستمرة لليوم الثاني بعد مقتل رجل أسود على يد قوات الأمن.

وطالبت شرطة فيلاديفيا، الأهالي، بالابتعاد عن مناطق الاحتجاجات في المدينة؛ نظرا لوجود نحو 1000 شخص يقومون بأعمال نهب للمتاجر .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع توثق أعمال الشغب والسرقة في المدينة، حيث تمت سرقة متجر "وول مارت" وعدد من الأماكن والمحال الأخرى.

واندلع لليوم الثاني تظاهرات وصدامات في فيلاديفيا على خلفية مقتل رجل أسود يبلغ 27 عاما يدعى والتر والاس جونيور، على يد رجال الشرطة في المدينة.

وانتشر الحرس الوطني في المدينة، استعدادا للاضطرابات وأعمال الشغب في المدينة التي انطلقت على خلفية مقتل والاس.

واشتبك المحتجون مع الشرطة يوم أمس، بينما بدأت ليلة ثانية أكثر اضطرابا تخللها أعمال نهب وسرقة لعدد من المتاجر والمحال.