وفيات كورونا في كندا تتجاوز الـ 10 آلاف

تجاوز عدد حالات الوفاة في كندا بسبب جائحة كوفيد-19 اليوم، 10 آلاف حالة، بعد أن أبلغت مقاطعة ألبرتا عن حالتي وفاة أخريين بسبب الجائحة، أمس، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 10001.
وتجاوزت كندا عتبة 5000 حالة وفاة في 12 مايو، بعد أكثر من شهرين من الإبلاغ عن أول حالة وفاة بسبب الفيروس التاجي، فيما تباطأت أعداد حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في جميع أنحاء البلاد خلال فصل الصيف، ولكنها قفزت قفزة كبيرة في العديد من المناطق هذا الخريف، حيث يتم تحديد مستويات قياسية يومية جديدة بانتظام في وسط وغرب كندا.
وتضررت دور الرعاية بشكل خاص مع كبار السن الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأشكال حادة من العدوى.
وقال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الثلاثاء، إن جائحة كوفيد-19 "سيئة فعلا"، لكنه أضاف أن هناك لقاحا في الطريق.
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