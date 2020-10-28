أفغانستان.. مقتل 5 وإصابة 23 بانفجار سيارة مفخخة على قاعدة للشرطة بخوست

نشرت وكالة رويترز للأنباء، الصور الأولى من الانفجار الذى استهدف قاعدة للقوات الأفغانية فى إقليم خوست جنوب البلاد. وقال المتحدث باسم الإقليم، طالب مانجل "الهجوم بدأ فى الساعة 5.55 بالتوقيت المحلى (1.25 ت ج) واستهدف الجدار الخارجى لقاعدة خاصة للشرطة، ودخل بعض المهاجمين المسلحين القاعدة واشتبكوا مع قوات الأمن". كما لقى ثلاثة من المهاجمين مصرعهم حتى الآن "بينما لاتزال عملية تطهير المنطقة مستمرة". وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، طارق عريان، فى بيان، أن عنصرين من قوات الأمن لقيا حتفهما فى الهجوم، كما أصيب 23 شخصا بينهم 14 من قوات الشرطة، مؤكدا أن المهاجمين "فشلوا فى دخول قاعدة قوات الأمن".

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