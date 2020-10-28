وبحسب الوكالة الفرنسية، تزايد عدد حالات الإصابة فى أوروبا، حيث تم رصد أكبر نسبة من الإصابات الجديدة للأسبوع الثانى على التوالى، بتسجيل أكثر من 1.3 مليون إصابة خلال الـ 7 أيام الماضية.
وشهدت أوروبا زيادة فى عدد الوفيات جراء كورونا، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 35 % أكثر من الأسبوع الماضى ومثلت ما يقرب من ثلث جميع الوفيات الجديدة على مستوى العالم، فيما سجلت الأمريكتان 880 ألف إصابة جديدة (31% من الإجمالى العالمي) و17 ألف وفاة جديدة خلال الأسبوع الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حصيلة صادمة.. أكثر من 500 ألف إصابة جديدة بـ كورونا حول العالم خلال يوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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