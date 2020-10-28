حصيلة صادمة.. أكثر من 500 ألف إصابة جديدة بـ كورونا حول العالم خلال يوم

وبحسب الوكالة الفرنسية، تزايد عدد حالات الإصابة فى أوروبا، حيث تم رصد أكبر نسبة من الإصابات الجديدة للأسبوع الثانى على التوالى، بتسجيل أكثر من 1.3 مليون إصابة خلال الـ 7 أيام الماضية.

وشهدت أوروبا زيادة فى عدد الوفيات جراء كورونا، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 35 % أكثر من الأسبوع الماضى ومثلت ما يقرب من ثلث جميع الوفيات الجديدة على مستوى العالم، فيما سجلت الأمريكتان 880 ألف إصابة جديدة (31% من الإجمالى العالمي) و17 ألف وفاة جديدة خلال الأسبوع الماضي.