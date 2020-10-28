أخبار اليمن : خبراء يحذورن من تناول الزبادي على معدة فارغة

خبراء يحذورن من تناول الزبادي على معدة فارغةأكد خبراء تغذية أن تناول بعض الأطعمة على معدة فارغة؛ قد يضر بالجهاز الهضمي، ويتسبب في الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية.. من بينها سوء امتصاص الأغذية وصعوبة الهضم.

ويفيد موقع “Fit For Fun” المختص بالشؤون الصحية، بأن خبراء التغذية الألمان ينصحون بالتخلي عن تناول الخضروات النيئة الغنية بالألياف الغذائية والفيتامينات والعناصر المعدنية.. كونها تهضم بصعوبة في النصف الأول من النهار، وقد تسبب تهيج الغشاء المخاطي للمعدة.. وفقًا لموقع “روسيا اليوم” نقلًا عن “نوفوستي”

ويضيف الموقع، أنه لا ينصح بتناول الزبادي على معدة خاوية، لأنه يفقد الكثير من فوائده قبل وصوله إلى الأمعاء.. ولذلك يفضل تناوله بعد مضي 1.5 ساعة على تناول وجبة الطعام الأساسية، أو قبل النوم.

وليست وجبة الفطور أفضل وقت لتناول الحمضيات، مثل البرتقال والغريب فروت وغيرها، لأنها تسبب حرقة المعدة.. كما يجب الامتناع عن تناول الموز في وجبة الفطور لأنه يسبب ارتفاعا حادا بمستوى السكر في الدم.*وكالات

