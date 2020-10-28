فيديو.. إرهابي يفاجئ موظفا بسجن مغربي بطعنة قاتلة

لقي أحد الموظفين بسجن مغربي، الثلاثاء، حتفه، جراء تعرضه لاعتداء من طرف أحد المعتقلين ضمن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها مؤخرا بتمارة.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن النيابة العامة أمرت الشرطة القضائية بفتح بحث دقيق في وفاة الموظف.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في بلاغ، أنه بتاريخ 27 أكتوبر قام أحد السجناء بالسجن المحلي تيفلت 2 باحتجاز أحد الموظفين بالغرفة التي يتواجد بها وعرضه للضرب والجرح بأداة حديدية.

وأضاف أن فرقة التدخل السريع تدخلت على إثر ذلك لتخليص الموظف المذكور وتم نقله فورا إلى المستشفى، حيث فارق الحياة جراء الاعتداء الذي تعرض له.

وأشار المصدر ذاته إلى أن ثلاثة موظفين آخرين أصيبوا أيضا بجروح أثناء عملية تخليص الموظف من المعتقل.

ويظهر الفيديو كيف وجه المعتقل طعنة غادرة للموظف على مستوى العنق باستخدام آلة حديدية مما جعله يسقط أرضا، ثم أدخله إلى الغرفة وأغلق الباب.

وذكر البلاغ أن المعطيات الأولية للبحث تفيد بأن الأمر يتعلق بأحد المعتقلين ضمن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها بمدينة تمارة يوم 10 سبتمبر الماضي، والذي كان قد ضبطت لديه مجموعة من المعدات والمواد والعينات الكيميائية التي يشتبه في عزم أفراد الخلية المذكورة استعمالها في عمليات إرهابية، والتي تم إخضاعها لخبرات علمية وتقنية.

وختم البلاغ بأن النيابة العامة أمرت الشرطة القضائية بفتح بحث دقيق في الموضوع لترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك.