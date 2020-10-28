بسياسة "أكياس الشاي" المهينة.. أردوغان يرد على الجائعين

في زيارة لمدينة ملطية شرقي تركيا في عطلة نهاية الأسبوع ، وجد الرئيس رجب طيب أردوغان وجهاً لوجه مع المصاعب المالية الشديدة التي يواجهها الكثيرون حيث يدمر فيروس كورونا والتضخم المرتفع الاقتصاد ويضغط على الفقراء، لكن الرئيس وجد الحل في "أكياس الشاي".

فبينما كان الرئيس يطل من باب الحافلة، قال المواطنين موجها كلامه إليه:" نحن عاطلين ولم نعد نستطيع شراء الخبز لبيوتنا"

فجاء الرد من أردوغان:" كلامكم مبالغ فيه، عندما تقول إننا لا نستطيع أخذ الخبز للمنزل".

وسخر منهم قائلا" أشربوا الشاي هذا الشاي لذيذ"، قبل أن يتركهم ويغاجر المكان.

واعتبر الكثير من الأتراك الذين شاهدوا فيديو للواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي تصرف الرئيس بالمهين، وقد لمس وترا حساسا للعديد من الأتراك الذين يواجهون معركة يومية لإعالة أنفسهم وعائلاتهم.

ونقلت صحيفة ذا ناشونال عن هاسر فوغو، مؤسس شبكة الفقر المدقع التي وزعت الطعام على آلاف العائلات في إسطنبول منذ بداية الوباء، إن العديد من الأشخاص الذين يعتمدون على العمل العرضي يواجهون ظروفًا يائسة.

وأضاف: "لا يستطيع الكثير منهم دفع الإيجار ، وتتراكم الفواتير بينما يجري قطع التيار الكهربائي عنهم. بالإضافة إلى ذلك ، يواجه العديد من الأطفال صعوبة في الوصول إلى مصادر التعليم عن بعد بسبب عدم وجود إنترنت في المنزل ".

تحت خط الفقر

وقال تقرير حديث صادر عن اتحادين تجاريين أن أكثر من 40 في المائة من الأتراك - 34 مليون من سكان 83 مليون - يعيشون تحت خط الفقر أو يعيشون بالقرب منه.

ويسير الاقتصاد التركي في اتجاه هبوطي منذ ما قبل أزمة العملة في 2018.

وتراجعت الليرة، يوم الاثنين، متجاوزة حد الثماني ليرات مقابل الدولار الأميركي ، في أحدث انخفاض قياسي.

وعلى الرغم من أن بيرات البيرق ، وزير المالية وصهر أردوغان ، حاول التقليل من أهمية الانهيار ، إلا أن هبوط الليرة زاد من الضغط على معدل التضخم الذي يبلغ 11.75 في المائة سنويًا.

وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الطاقة والوقود ، حيث تعتمد تركيا إلى حد كبير على الواردات.

ولا تزال البطالة في خانة العشرات، حيث تظهر أحدث الأرقام 13.4 في المائة من العمال العاطلين عن العمل، فيما تبلغ نسبة البطالة بين الشباب 25.9 في المائة.

وقال جان سيلجوقي، المدير العام لأبحاث اسطنبول إيكونوميكس ريسيرش إن "كلا من الجانب الصحي والاقتصادي يضعان الكثير من الضغط على الأفراد".

"لقد حصلنا على استراحة خلال الصيف فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي ولكن يبدو أن الآفاق تتحول إلى سلبية والمشاعر بين الجمهور تزداد سوءًا.

وأضاف:"الوضع حاليا صعب، لكنه أسوأ بكثير عندما يكون على مدى طويل من الزمن ويصبح صعبًا للغاية بالنسبة للأسر العادية".

وعلى الرغم من أن البيانات الاقتصادية تقدم صورة سيئة لتركيا، يعتقد الكثيرون أنها أسوأ مما تشير إليه الأرقام الرسمية.

وذكرت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة الأسبوع الماضي أن معدل التضخم الحقيقي لشهر سبتمبر كان أعلى بأربع مرات من الإحصاءات الحكومية.

وقال الخبير الاقتصادي والكاتب مصطفى سونميز: "معدل التضخم لا يرضي أحدا لأن الكثير من الناس لا يصدقون الأرقام الرسمية بينما تقاس البطالة بطريقة ضيقة للغاية".

ويعاني الكثير من الناس من مشاكل خطيرة مثل البطالة، "لكنهم يخشون التحدث أو الاحتجاج. فالخوف هو السائد في المجتمع ويشعر الناس أنهم لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم "، بحسب سونمير.

تشتيت الانتباه

في غضون ذلك ، يقول الناقدون إن الحكومة تبنت تكتيكات لتشتيت الانتباه، مما يسلط الضوء على الخلافات مثل تلك التي حدثت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول المواقف الأوروبية من الإسلام أو التبشير بـ "انتصارات" مثل إعادة افتتاح آيا صوفيا في إسطنبول كمسجد في يوليو.

وقال سونميز "الوضع يزداد سوءًا وأردوغان لا يفعل أي شيء اقتصاديًا". "لذا فهم يحاولون تغيير الأجندة، بشكل رئيسي من خلال الشؤون الخارجية مثل القضية الفرنسية أو من خلال القضايا الدينية أو القومية، لتدعيم قاعدتهم الشعبية".

واحتفظ حزب أردوغان بالسلطة في تركيا لمدة 18 عامًا إلى حد كبير من خلال أصوات القطاعات الفقيرة في المجتمع التركي ، لكن الأزمة الاقتصادية تهدد بتقويض هذا الدعم.

وفي علامة على اليأس المتزايد ، أفادت الصحف عن ارتفاع في حالات الانتحار بسبب الضائقة المالية.

وقبل شهر من وصول فيروس كورونا إلى تركيا، أضرم رسام في مقاطعة هاتاي الجنوبية النار في نفسه أمام مكتب المحافظ بعد أن اشتكى من البطالة.

"أطفالي جائعون ، أريد عمل. ألا تفهم؟ "، هكذا صرخ آدم ياريتشي ، 42 عامًا ، قبل أن يغمر نفسه بالبنزين ويشعل ولاعته.