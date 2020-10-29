فيديو لسيارة تصدم رجلا.. و"رد فعل سريع" للضحية

نشرت وزارة النقل في ولاية نيويورك الأميركية تسجيلا مصورا يظهر سائق سيارة دفع رباعي وهو يصدم عامل دورية الطوارئ على طريق سريع كان يشهد ازدحاما بسبب حادث مروري.

ويُظهر التسجيل المصور، الذي نشرته وزارة النقل بولاية نيويورك، على حسابها في "تويتر"، الاثنين الماضي، عاملا في دورية محلية للطوارئ على الطريق السريع يحاول توجيه حركة المرور في مكان وقوع حادث.

وبعد لحظات، يقترب العامل من سيارتين تتقدمان طابور طويل من السيارات المتوقفة بسبب الحادث، ويشير إليهما بالتوقف، لكن سائق إحداهن امتنع عن التوقف وصدم الرجل، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

وفي محاولة لتجنب الاصطدام، قفز العامل بسرعة فائقة فوق الجزء الأمامي من السيارة، وهو من نوع تويوتا، في محاولة للنجاة من الدهس تحت عجلاتها، وفق ما يظهر التسجيل المصور.

وتستمر السيارة في الحركة مسرعة لأمتار عدة قبل أن يتم توقيفها من عامل آخر، ثم ينزل الرجل الذي اعتلاها، وقد شوهد وهو يعرج بينما كان يمشي على جانب الطريق السريع.

وقالت الشركة التي يتبع لها العامل إنه أصيب، لكن إصابته ليست خطيرة، في حين فتحت شرطة نيويورك تحقيقا في الحادث، الذي نجا منه العامل بأعجوبة.