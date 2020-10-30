مقتل 27 شخصا فى نزاعات مسلحة بين ولايتين فى إثيوبيا

قالت الحكومة الإثيوبية، اليوم الخميس، إن 27 شخصا على الأقل قتلوا فى اشتباكات بين ولايتين تشهدان نزاعا على الحدود منذ فترة وذلك فى وقت تواجه فيه البلاد أعمال عنف عرقى متزايدة، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".





وأضافت الحكومة فى بيان أن القتلى سقطوا "بسبب صراعات على حدود المنطقة الصومالية وعفر". واشتبكت فصائل مسلحة من الولايتين الواقعتين، بشرق اثيوبيا من قبل بسبب حدودهما المتنازع عليها. وأكد على بيديل، المتحدث باسم المنطقة الصومالية، سقوط قتلى، واتهم المسلحين فى عفر بالمسؤولية عن ذلك. وقال لوكالة "رويترز": "ميليشيا محلية من عفر مسؤولة عن أعمال القتل". وكانت الحكومة الاتحادية قد أعادت رسم الحدود بين الولايتين فى عام 2014 ونقلت ثلاث بلدات صغيرة إلى عفر، لكن المنطقة الصومالية تريد استعادتها منذ ذلك الحين.

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