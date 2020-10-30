جوتيريش يعزى أسر ضحايا هجوم نيس ويصفه بـ الشنيع

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن إدانته شديدة اللهجة للهجوم فى مدينة نيس الفرنسية الذى أسفر عن مقتل 3 أشخاص، واصفا إياه بالشنيع، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".





وقال المتحدث باسم جوتيريش، ستيفان ديوجاريك، فى تصريح صحفى مساء اليوم الخميس، إن "الأمين العام يدين بشدة الهجوم الشنيع فى كنيسة نوتردام بنيس، الذى أدى إلى مقتل عدة أشخاص". وأعرب جوتيريش، حسب ديوجاريك، عن تعازيه لأسر الضحايا، وأكد تضامن الأمم المتحدة مع حكومة وشعب فرنسا. وشن رجل مسلح بسكين، فى وقت سابق من اليوم الخميس، هجوما أمام كنيسة نوتردام فى مدينة نيس الفرنسية وقتل 3 أشخاص وقطع رأس اثنين منهم، قبل اعتقاله من قبل الشرطة.

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