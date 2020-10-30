رابط منصة سلفة الفوري للمتعثرين مالياً| خطوات الحصول على التمويل الشخصي فى 15 دقيقة

رابط منصة سلفة الفوري للحصول على التمويل الشخصي فى 15 دقيقة المقدم من منصة سلفة أحدي المنصات التي تقدم تمويل سريع بدون تحويل الراتب إلى كافة المواطنين السعوديين بشرط أن يكون المواطن المتقدم للحصول على التمويل يكون عمره اكبر من 18 عام وأن يكون سعودي الجنسية بالإضافة إلى أن تكون المدة الزمنية التي يعمل بها المتقدم للإستفادة بالتمويل فى وظيفة لا تقل عن 6 أشهر، كما يجب أن يكون الدخل الشهري للمتقدم يزيد عن 3000 ريال سعودي، تلك هي أهم شروط تمويل سلفة إلى الراغبين فى الحصول على التمويل الشخصي، ومن تلك الشروط ننتقل بكم عبر الفقرات التالية إلى توضيح مميزات تمويل سلفة، والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل سلفة، والرقم الموحد للحصول على تمويل سلفة، كما نقوم بتوضيح الإجراءات المطلوبة للإستفادة بتمويل سلفة.

تطبيق سلفة للإستفادة من التمويل السريع

اتاحت مؤسسة النقد العربي تطبيق سلفة لمساعدة المتعثرين مالياً فى قضاء حوائجهم، وذلك من خلال تطبيق سلفة الطارئ الذي يتيح إلى الراغبين مبالغ مالية تبدأ من 1000 ريالاً سعودياً إلى 5000 ريال سعودي وذلك بسرعة فائقة يستطيع المستفيدين الحصول على التمويل السريع بعد القيام بالتسجيل عبر تطبيق منصة سلفة أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة سلفة.

رابط منصة سلفة الفوري وخطوات الحصول على تمويل سلفة

يتمكن كل مواطن سعودي الجنسية تنطبق عليه الشروط والمعايير الحصول على التمويل لآخر الشهر الذي يسد حاجته المالية أو التمويل الشخصي السريع من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على الرابط التالي رابط منصة سلفة الإلكتروني. تسجيل القيمة المالية التي يرغب فى الإستفادة بها. تسجيل الفترة المناسبة لك للقيام بسداد الأقساط الشهرية للتمويل. تسجيل البيانات الشخصية الخاصة بك بدقة شديدة. فى النهاية تقوم بمراجعة والتأكد من صحة المعلومات والبيانات المسجلة ثم رفع المستندات التي تؤكد صحة المعلومات والبيانات.

سرعة الحصول على التمويل الفوري والتى لا يستغرق أكثر من ربع ساعة على أقصى تقدير. يتوافق تمويل منصة سلفة مع تعاليم ومفاهيم الشريعة الإسلامية. الإستفادة بتمويل سلفة بدون الحاجة إلى تحويل الراتب أو بدون الحاجة إلى وجود كفيل، بالإضافة إلى هامش الربح الجيد للمستفيدين من التمويل. توافر الكثير من طرق سداد التمويل.

اشترطت منصة سلفة على الراغبين فى الحصول على التمويل الشخصي توافر بعض المستندات والإجراءات والتي تأتي فى مقدمتها التالي:

ضرورة فتح حساب فى منصة سلفة الإلكترونية.

تقديم صورة بطاقة الهوية الوطنية.

تسجيل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة فى نموذج المرابحة.

الرقم الموحد لمنصة سلفة

اتاحت منصة سلفة العديد من وسائل الإتصال من أجل تلقى استفساراتكم الخاصة بالتمويلات والشكاوي وتأتي على رأس وسائل الإتصال الرقم الموحد الذي يتمكن من خلاله المستفيد التواصل طوال أيام الأسبوع مع عملاء الدعم الفني لمنصة سلفة عبر الرقم التالي (920000327) كما يمكنكم التواصل أيضاً مع خدمة الدعم الفني عبر موقع سلفة الإلكتروني عبر الرابط التالي الدعم الفني لمنصة سلفة حيث تقوم بتسجيل بعض البيانات مثل البريد الالكتروني والاسم ورقم الهاتف وتسجيل الشكوي أو الإستفسار.