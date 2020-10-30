طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة عبر موقع وزارة التنمية والموارد البشرية، تعد مكافأة نهاية الخدمة إحدى الحقوق التي يحصل عليها العامل بعد انقضاء فترة عمله، سواء كان عقد العمل محدد بفترة معينة أم لا، حيث أوجب المشروع السعودي على صاحب العمل منحها للعاملين، وقد يرغب هؤلاء الأفراد في حساب المكافأة الخاصة بهم، لذا عملت وزارة التنمية والموارد البشرية على توفير هذه الخدمة على موقعها الإلكتروني، والتي سنتعرف على خطواتها بالتفصيل.

طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة بالمملكة

أصبحت عملية حساب مكافأة نهاية الخدمة بالمملكة من الأمور البسيطة، وذلك بعد توفير الخدمة إلكترونياً عبر موقع وزارة التنمية والموارد البشرية، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع وزارة التنمية والموارد البشرية لحساب مكافأة نهاية الخدمة

تحديد نوع العقد سواء كان بمدة محددة أو غير محددة.

توضيح سبب ترك العمل.

كتابة قيمة الراتب، ومدة الخدمة بالأعوام.

إدخال عدد الأشهر، والأيام، والضغط على” =”.

حالات لا يحصل فيها العامل على مكافأة نهاية الخدمة

أوضح قانون العمل السعودي بعض الحالات التي لا يحصل فيها العامل على مكافأة نهاية الخدمة، وهي:

قيام العامل بالاعتداء على صاحب العمل أو المسؤول أثناء عمله، وعدم الالتزام بتنفيذ الأعمال التي وكل إليها، والتي نص عليها العقد.

عدم الالتزام بتعليمات السلامة للعمل والعمال التي أقرها صاحب العمل، وإذا كان العامل سيء السلوك، أو ارتكب أعمال مخلة بالشرف والأمانة.

إنقطاع العامل عن العمل لمدة 20 يوم على مدار العام، أو لمدة 10 أيام متصلة دون إبداء سبب لذلك،استغلال المنصب في جني مكاسب غير شرعية، أو إفشاء بعض الأسرار الخاصة بالعمل، وتقديم الاستقالة قبل مضي عامين على بقاء العامل في عمله.