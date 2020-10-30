الاردن .. بدء استقبال المسافرين عبر 3 معابر حدودية برية

دوت الخليج:- استأنفت 3 معابر حدودية برية عملها لاستقبال المسافرين الخميس، بعد إغلاق دام أشهرا، حيث اقتصرت على مركز حدود المدورة، وجسر الملك حسين، وجسر الشيخ حسين (المعبر الشمالي)، وفق إجراءات وضوابط لأعداد المسافرين خاصة بكل معبر.

وقال مدير عمليات خلية أزمة كورونا،العميد مازن الفراية، إنه سيتم استقبال أعداد محدودة من المسافرين عبر 3 معابر حدودية يُعاد فتحها الخميس، كـ "تجربة أولية لتقييم وضع المراكز الحدودية وقدرتها على استقبال المسافرين" ، وفق "المملكة" .

وأضاف الفراية خلال مؤتمر صحفي من رئاسة الوزراء، أن "مركز حدود المدورة، وجسر الشيخ حسين، سيستقبلان 100 مسافر يوميا، فيما سيستقبل جسر الملك حسين 150 مسافرا".

والقادم للأردن، "عليه التسجيل عبر منصة "VISITJORDAN" التي سيضاف لها خيار العودة برا، وعلى المسافر تسجيل بياناته كافة على المنصة التي ستمنحه "QRCODE" سيتيح له دخول المركز الحدودي" وفق الفراية.

"شرط العودة إلى الأردن برا إجراء فحص الكشف عن كورونا قبل 5 أيام من العودة" بحسب الفراية الذي أشار إلى إجراء فحص آخر عند الوصول للمعبر.

ويتحمل الشخص القادم للأردن كلفة الفحص للكشف عن الفيروس عند المعبر، "ستدفع عبر المنصة، وسيتم إبلاغه بنتيجة الفحص عبر رسالة نصية"، وفق الفراية. وتتشابه آلية حجر القادمين برا مع القادمين من المطار، "فحص بالمركز الحدودي، وثم حجر منزلي حسب تصنيف الدول القادم منها (خضراء) أسبوع، و(حمراء) لمدة أسبوعين، وليس هناك حجر مؤسسي".

وأوضح: "هنالك مختبر طبي في كل مركز حدودي، ولن ينتظر المسافر نتيجة فحصه بل سيمضي في وجهته".

وسيسمح للقادمين برا القدوم بمركباتهم الخاصة، لكن "شريطة تعقيم السيارة في المركز الحدودي، كما سيسمح للأشخاص بالعودة عبر النقل العمومي بالتنسيق مع هيئة النقل البري".

والمنصة جاءت لضبط أعداد القادمين إلى الأردن، وإبلاغهم باليوم المحدد للوصول إلى المركز الحدودي، وفق الفراية، الذي قال،إن "عدم وجود منصة قد يفتح المجال أمام أعداد كبيرة من الناس التي تأتي، وقد نضطر إلى إعادة بعضهم وهو أمر شاق عليهم".

وأشار إلى أنه "بدءا من الاثنين، سيخصص مركز اتصال في وزارة الداخلية للإجابة عن استفسارات المواطنين والقادمين حول آلية العودة من الخارج، وهناك غرفة عمليات للتعامل مع الحالات الاستثنائية".