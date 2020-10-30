أول تعليق من السعودية على سقوط ضحايا في زلزال تركيا

علقت المملكة العربية السعودية على الزلزال القوي الذي ضرب مدينة إزمير التركية، معربة عن أسفها لسقوط ضحايا.

أعربت السعودية في بيان لوزارة الخارجية عن بالغ ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في إزمير التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجه.

وتمنت الوزارة السعودية من الله أن يرحم القتلى ويمّن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال مدينة إزمير إلى 6 قتلى، ووصول عدد المصابين إلى 202 مصاب.

وضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر اليوم الجمعة إزمير غربي تركيا، ما خلف خسائر مادية كبيرة.

وأوضحت الإدارة في بيان، أن الزلزال مركزه بحر إيجة، ووقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلو متر تحت سطح الأرض.