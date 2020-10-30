موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس والقنوات الناقلة في الدوري الأسباني

موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس ضمن الجولة الثامنة من الليجا الأسبانية اليوم السبت 31 أكتوبر 2020 في تمام الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش ويستضيف استاد مينديزوروزا المباراة، حيث يسعى فريق البارسا إلى تقديم الأداء الرائع الذي ظهر به في مباراته الأخيرة في دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس وفوزه بنتيجة هدفين دون رد سجلهما ميسي وديمبيلي، ويسعى إلى خطف نقاط المباراة والتقدم في جدول ترتيب الليغا على أمل العودة للفوز باللقب بعد خسارته الموسم الماضي لصالح الغريم التقليدي ريال مدريد، أما فريق ديبورتيفو فيسعى لتحقيق فوزه الثاني على التوالي بعد انتصاره الأخير بهدفين دون رد على فريق بلد الوليد ضمن منافسة الليجا، ويأمل الفريق في التقدم في جدول الترتيب والظفر بمركز جيد هذا الموسم.

يسعى البارسا إلى إسعاد جماهيره وإعادة الثقة لهم وذلك بعد خيبة الأمل التي عاشها الفريق بعد الخسارة من ريال مدريد في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف وخسارة الثلاث نقاط، وقد سجل أنسو فاتي هدف البارسا، بينما تكفل مودريتش، وفالفيردي، وسرجيو راموس بأهداف الملكي، وكان الفريق يقدم مستويات سيئة في الليجا في الثلاث مباريات الأخيرة، حيث بدأها بالتعادل في الجولة الخامسة بالتعادل بهدف لكل فريق أمام أشبيلية، وقد سجل كوتينهو لبرشلونة، وتكفل دي يونج بهدف أشبيلية، وبعد ذلك تعرض للخسارة الأولى له أمام خيتافي بهدف دون رد سجله خايمي ماتا، وبذلك يتوقف رصيد الفريق عند سبع نقاط في المركز الثاني عشر بعد خوضه لخمس مباريات وتأجيل مبارتين.

يسعى نادي ديبورتيفو ألافيس إلى الفوز بالمباراة وخطف الثلاث نقاط من البارسا على أمل أن تكون إنطلاقة جديدة للفريق بعد المستوى المتذبذب الذي ظهر به منذ بداية الليجا، حيث خاض الفريق سبع مباريات نجح في الفوز في مبارتين، والتعادل في مباراة وحيدة، وتعرض للهزيمة في أربع مباريات، ليحجز بذلك المركز الخامس عشر برصيد سبع نقاط، وقد نجح الفريق في جمع ست نقاط من آخر ثلاث مباريات، حيث انتصر في الجولة الخامسة بهدف دون رد على فريق أتليتك بلباو سجله رودريغو، وبعد ذلك تعرض للخاسرة في الجولة السادسة بهدفين دون رد من فريق إلتشي، ثم حقق فوزه الثاني في المسابقة في المباراة الماضية بعد الفوز على بلد الوليد بهدفين دون رد.

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