زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب وسط بيرو

قال مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى، اليوم الجمعة، إن زلزالا قوته 5.7 درجة ضرب منطقة تبعد نحو 58 كيلومترا عن مدينة أوكسابامبا فى بيرو.



قال مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى، اليوم الجمعة، إن زلزالا قوته 5.7 درجة ضرب منطقة تبعد نحو 58 كيلومترا عن مدينة أوكسابامبا فى بيرو. وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 40 كيلو مترا، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".

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