فرنسا تحتجز مشتبه به على صلة بمنفذ هجوم نيس

احتجزت السلطات الفرنسية رجلا كان على صلة بالتونسي إبراهيم العويساوي منفذ هجوم نيس، والذي راح ضحيته 3 أشخاص، وفقا لإذاعة "فرانس انفو".

وأوضح مصدر قضائي أن الرحل البالغ من 35 عاما كان على تواصل لبعض الوقت مع الشاب التونسي ليلة هجوم كنيسة نوتردام بمدينة نيس الفرنسية.

ويعد ذلك المشتبه به، هو الثاني في القضية بعد أن اعتقلت الشرطة الفرنسية، امس الخميس، رجلا يبلغ 47 عاما على خلفية الهجوم.

ووقع هجوم طعن بكنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، امس الخميس، قتل خلاله 3 أشخاص.

من جانبها، أكدت السلطات الفرنسية أن منفذ هجوم نيس تونسي الجنسية يدعى إبراهيم العويساوي وصل مؤخرا إلى فرنسا عبر جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

ويأتي الهجوم في نفس الشهر الذي قطعت فيه رأس المدرس الفرنسي صاموئيل باتي، على يد شاب شيشاني الأصل، بعدما عرض الأستاذ على تلاميذه في حصة دراسية.