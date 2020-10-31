روحانى يفرض قيودًا جديدة على 25 محافظة إيرانية بسبب كورونا

ووفقًا لوكالة "مهر" الإيرانية، اليوم السبت، فقد طالب روحانى فى اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا الذى جرى انعقاده صباح اليوم، بضرورة أداء الجميع لواجباتهم من أجل مكافحة كورونا، سواء المواطنين أو الحكومة.

وقال روحانى، إن "المهمة الثانية هى مسؤولية المواطنين أنفسهم، لن ننجح إذا لم يقم الشعب بواجباته تجاه مكافحة هذا المرض، ومن الأمور المهمة التى كانت لدينا فى الماضى أنه تم الإعلان عن قرارات جيدة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، لكنها إما لم تنفذ بشكل جيد أو لم تنفذ على الإطلاق، لذلك تم إنشاء مقر عملياتى فى هذا المجال".

وتابع: "وافقنا على فرض قيود فى 25 مركز محافظة، ابتداء من يوم الأربعاء المقبل لمدة عشرة أيام حتى يوم الجمعة من الأسبوع المقبل، والتى تشمل تعطيل انشطة المجموعات المهنية الثالثة والرابعة، ومن بينها بشكل أساسى الأنشطة التعليمية وأماكن التجمعات، كما تم تمديد القيود المفروضة على 43 مدينة لمدة أسبوع آخر".

وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت، أمس الجمعة، تسجيل 8011 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالى إصابات الفيروس فى إيران 604.952، إضافة إلى ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالوباء فى إيران إلى 34.478 وفاة.