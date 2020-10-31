إندونيسا تتخطى 3 آلاف إصابة يومية بفيروس كورونا

كما أشارت بيانات الصحة فى إندونيسيا إلى تسجيل 87 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالى عدد الوفيات إلى 13869 وفاة.

وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، فإن إندونيسيا تأتى فى المركز الأول كأكبر عدد لحالات الإصابة والوفيات بوباء كورونا "كوفيد ـ 19" فى جنوب شرق آسيا.