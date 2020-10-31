أخبار اليمن : منظمة تدرب 390 فريق ميداني لمكافحة انتشار الجراد في اليمن

منظمة تدرب 390 فريق ميداني لمكافحة انتشار الجراد في اليمن
قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، إن سبل عيش المزارعين والرعاة في اليمن تأثرت بشدة، جراء الانتشار المستمر للجراد الصحراوي.. مشيرة إلى انها تدعم عمليات مكافحة الجراد الصحراوي في اليمن من خلال الخدمات اللوجستية، وتوفير ما يقرب من 15 ألف لتر من المبيدات وتدريب 393 فريقا ميدانيا على تقنيات المكافحة الفعالة وأفضل ممارسات الصحة والسلامة والبيئة.
وأفادت المنظمة ، في تقرير لها ، أن آفة الجراد دمرت المحاصيل الزراعية في العديد من مناطق البلاد، مما أدى إلى زيادة معاناة آلاف الأشخاص المنهكين بالفعل، بسبب سنوات من الصراع.
وأوضحت أنها تدعم وزارة الزراعة والري اليمنية في جهود مكافحة الجراد الصحراوي من خلال تقديم الخدمات اللوجستية وتدريب الفرق الميدانية.
وأشار التقرير إلى أن الجراد الصحراوي هاجم محاصيل الفجل والبصل والسمسم والجرجير وحتى النخيل، مما كبد المزارعين خسائر كبيرة.
وأكد تقرير المنظمة أن اليمن يمثل أرضا خصبة لتكاثر الجراد الصحراوي وأن مكافحة انتشاره أمر بالغ الأهمية في سبيل منع انتشار جديد للآفة في كل من منطقة القرن الأفريقي وجنوب غرب آسيا.
وأشار إلى أن الفاو إ تدعم عمليات مكافحة الجراد الصحراوي من خلال الخدمات اللوجستية، وتوفير ما يقرب من 15 ألف لتر من المبيدات وتدريب 393 فريقا ميدانيا على تقنيات المكافحة الفعالة وأفضل ممارسات الصحة والسلامة والبيئة.
وأكدت أنه لا يمكن الوصول إلى جميع مناطق البلاد بسبب الوضع الأمني ، مما يمنح الجراد الوقت والمساحة للتكاثر.
يشار إلى أن الجراد الصحراوي يعتبر من أكثر الآفات المهاجرة ضررا في العالم، ويمكنه التكاثر بوتيرة سريعة جدا في ظل الظروف المناسبة. كل ثلاثة أشهر، يمكن لدورة التكاثر أن تشهد نمو أعدادها بنحو 20 ضعفا.
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