إصابة متحدث الرئاسة التركية بفيروس كورونا

وقالن، الناطق باسم الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، والذى يعتبر من أقرب مستشاريه، فى تغريدة نشرها على حسابه فى "تويتر": "أنا حاليا فى المرحلة الأخيرة للعلاج من فيروس كورونا مع أعراض خفيفة. أنا بخير الآن، شكرا لكم. وأشكر الجميع من يتصل ويسأل عن حالتى وبعث رسائل".
وفى وقت سابق من السبت أعلن وزير الداخلية التركى، سليمان صويلو، السبت، عن إصابته وقرينته وابنتيهما بفيروس كورونا، حيث يخضعون الآن لعلاج منزلى.
وتواجه تركيا فى الأسابيع الأخيرة ارتفاعات جديدة للإصابات بفيروس كورونا المستجد التى تفوق مستوى 2000 حالة يوميا مع رصد أكثر من 70 وفاة.
وعلى الرغم من ذلك قال وزير الصحة التركى، فخر الدين قوجة، الجمعة، إن سلطات بلاده لا تزال تسيطر على الأوضاع الوبائية.
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