الرئيس السنغالي يقيل الحكومة

قرر الرئيس السنغالي ماكي سال، اليوم، إقالة الحكومة في بلاده.

ذكرت ذلك الإذاعة السنغالية الرسمية، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة مساء غد الأحد.

وأضافت أن الرئيس سال، أنهى مهام وزراء الدولة الأعضاء في الحكومة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.