نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن البطاقة المدنية بوابة الكويت بالرقم المدني البوابة الالكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن البطاقة المدنية بوابة الكويت ، تعد خدمة البطاقة المدنية عبر بوابة الكويت الإلكترونية من أهم الخدمات الإلكترونية التي يقدمها الهيئة العامة للمعلومات المدنية علي الشبكة الذكية تيسيرا من الحكومة علي مواطنيها والوافدين داخل البلاد.

البطاقة المدنية هيئة المعلومات المدنية

في سابقة حديثة تابعت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بدولة الكويت جميع الشئون المتعلقة بإصدار البطاقة المدنية وطرق الخاصة بحجزها وطرق تجديد البطاقة لجميع الوافدين علي آراضيها وجميع المواطنين، ممن يحق ويطبق عليهم شروط الحصول علي البطاقة المدنية بدولة الكويت .

كما أكدت الهيئة العامة للمعلومات المدنية إمكانية الدخول علي الرابط المخصص للبوابة وتسجيل المواليد الجديدة فضلا عن تسجيل إقامة الإلتحاق بالكويت للمرة الأولي ، وكذلك عدد من الخدمات الفورية علي الإنترنت التي تسهل بها توثيق بياناتك الخاصة دون الحاجة إلي الذهاب إلي الفروع الخاصة بالبوابة والتي من أهمها : خدمة تحديث الصورة للكويتي وغير الكويتي من الوافدين وكذلك خدمة تجديد البطاقة المدنية.

الإستعلام عن البطاقة المدنية بوابة الكويت

من أبرز وأهم الطرق التي تمكنك من خلالها بالدخول علي البوابة الإلكترونية وحجز موعد أو الاستعلام عن البطاقة المدنية هي الدخول علي الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية بدولة الكويت للاستعلام عن البطاقة المدنية كن خلال الخطوات التالية :

الدخول علي الرابط الرسمي للبوابة الإلكترونية لدولة الكويت البطاقة المدنية.

الكبس علي زر خيار المواطنين والمقيمين موجود بالناحية العلوية من واجهة الموقع.

الضغط علي كلمة عرض الكل من التبويت للأسئلة والأفراد.

الضغط علي كلمة عرض الكل من التبويت للأسئلة والأفراد. بعدها اضغط علي كلمة الاستعلام عن البطاقة المدنية .

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة والتي من أهمها إدخال الرقم المدني او الرقم القومي.

عند التأكد من ملئ جميع البيانات المطلوب اضغط علي كلمة الاستعلام لمعرفة جميع النتائج.

البطاقة المدنية الإلكترونية تطبيق هويتي

قامت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتوفير تطبيقها المميز والتي تم تطلاقه من أجل مساعدة المواطنين والعمل علي راحتهم وذلك لكافة الهواتف الذكية والأندرويد للحصول علي جميع الخدمات الإلكترونية عبر بوابة الكويت الإلكترونيةبوابة الكويت الإلكترونية كما يمكن تحميل نسخ خاصة لأجهزة المكتب والحواسيب المختلفة للحصول علي الخدمات الرقمية.