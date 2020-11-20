أخبار اليمن : الشوافي يحذر: منخفض جوي يضرب بعض السواحل اليمنية

الشوافي يحذر: منخفض جوي يضرب بعض السواحل اليمنية
كشف الفلكي عدنان الشوافي عن تفاصيل الاضطراب المداري وفقاً للبيانات ونماذج الطقس فان أهم مؤشرات الطقس من ظهر الجمعة 20 نوفمبر لثلاث أيام قادمة،
وتوقع الفلكي عدنان الشوافي أن يتاثر ارخبيل سقطرى بالاضطراب المداري/منطقة ضغط منخفض غرب بحر العرب من يوم غدا السبت والذي يجلب أمطار متفاوتة الشدة تصل الى غزيرة وشديدة الغزارة مصحوبة برياح هابطة نشطة، وقد تصل امطار متفاوتة الشدة الى أجزاء من السواحل الشرقية.
ودعا الفلكي الشوافي المواطنين الى توخي الحذر من مخاطر الأمطار وما يرافقها من رياح وبرق وسيول وتدني الرؤية الافقية،
وحذر الفلكي اليمني الصيادين في غرب بحر العرب وخليج عدن من عدم المغامرة لاضطراب الموج وسوء الاحوال الجوية.
وأشار الشوافي إلى استمرار الأجواء الباردة وشديدة البرودة في المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية غربية والاحواض الجبلية الداخلية خلال الثلاث الأيام المقبلة.. داعياً الجميع إلى توخي الحذر.
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