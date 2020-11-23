ملك إسبانيا في الحجر الصحي
ذكرت قناة "RTVE" الإسبانية نقلا عن البلاط الملكي أن العاهل فيليب السادس خضع للحجر الصحي الطوعي، عقب مخالطته مصابا بفيروس كورونا.
وحسب القناة، فقد "ألغى الملك جميع الفعاليات المخطط لها وسيبقى معزولا لحين التأكد من سلامته".
وأصدر القصر الملكي بيانا أشار إلى أن الملكة ليتيسيا والأميرتين ليونور وإنفانتا صوفيا، ورغم الحجر الصحي على الملك، سيتمكنّ من مواصلة أنشطتهم كالمعتاد".
ولم يحدد البيان المدة التي سيقضيها الملك في الحجر الصحي، ولا الشخص الذي قابله.
المصدر: "إنترفاكس"
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