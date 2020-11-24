ترامب يوجه باتخاذ ما يلزم لانتقال السلطة إلى بايدن

جدة - نرمين السيد - وقال ترامب عبر حسابه بموقع "تويتر"، إنه أوصى رئيسة إدارة الخدمات العامة الأمريكية إميلى مورفى، بأن تقوم بما يلزم فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية من أجل الانتقال الرسمى للسلطة، مشيرا إلى أنه أبلغ فريقه بالقيام بالشىء ذاته.

وأضاف: "أود أن أشكرها على تفانيها وولائها لبلدنا.. لقد تعرضت للمضايقة والتهديد وسوء المعاملة، ولا أريد أن أرى ذلك يحدث لها أو لعائلتها أو لموظفى الإدارة"، مضيفًا: "قضيتنا تمضى بقوة وسنواصل المعركة.. أنا أؤمن أننا سننتصر من أجل مصلحة بلادنا".

ويصر ترامب فى رفض الاعتراف بهزيمته أمام بايدن فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، مستمرا فى محاولات الطعن على نتائج التصويت، مدعيًا أن بها عمليات تزوير دون تقديم أى دليل على ذلك.